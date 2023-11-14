Российские военные отразили восемь атак штурмовых групп ВСУ на одном направлении

Минобороны: восемь атак штурмовых групп ВСУ отражены на купянском направлении

Российские военнослужащие отразили восемь атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, подразделения Западной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаки штурмовых групп 32-й, 57-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

Противник атаковал в районах сел Синьковка и Загоруйковка в Харьковской области, ВСУ потеряли до 155 бойцов и два пикапа.

Ранее сообщалось, что российские военные поразили склад боеприпасов противника в Харьковской области и отразили две атаки штурмовых групп ВСУ.

24 февраля 2022 года президент объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по словам Путина, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).