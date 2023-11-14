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18:44, 14 ноября 2023Забота о себе

Врач развеял популярный миф о мужском бесплодии

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Хирург, врач-невролог Роберт Галлоуэй развеял миф о возникновении мужского бесплодия из-за ношения мобильного телефона в кармане брюк. Его слова цитирует Daily Mail.

Галлоуэй рассказал, что популярное заблуждение появилось после публикации крупного исследования, в котором ученые заметили корреляцию между использованием телефонов и ухудшением качества спермы. «Данные были устрашающими: команда из Швейцарии обнаружила, что у тех, кто пользовался телефоном более 20 раз в день, количества сперматозоидов было на 21 процент ниже, чем у тех, кто использовал его менее 10 раз в день», — отметил врач. Хотя специалист не стал оспаривать достоверность данных, но заявил, что они не позволяют установить причинно-следственную связь.

Ошибки возникали и раньше. Например, у кофе много лет была плохая репутация из-за того, что у любителей напитка чаще находили рак. Понадобилось время, чтобы понять, что многие кофеманы были заядлыми курильщиками и именно табак, а не кофе провоцировал у них рост злокачественных опухолей

Роберт Галлоуэйхирург
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В случае с мужским бесплодием произошла аналогичная логическая ошибка, уверен Галлоуэй. Настоящая же причина, по его мнению, может заключаться в том, что современные мужчины чаще имеют ожирение, ведут малоподвижный образ жизни, злоупотребляют обработанными продуктами и спиртными напитками. Галлоуэй утверждает, что если изменить именно эти факторы, то репродуктивное здоровье мужчины улучшится, при этом отказываться от мобильных телефонов необязательно.

Ранее доктор медицинских наук, председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев предупредил мужчин о скрытой опасности ношения термобелья. По его словам, долгое ношение теплого предмета одежды негативно сказывается на фертильности.

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      Екатерина Улитина
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