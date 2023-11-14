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14:44, 14 ноября 2023Ценности

Яна Рудковская вышла в свет в десятикилограммовом наряде

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский продюсер Яна Рудковская появилась на церемонии вручения премии журнала Voice «Главные лица» в наряде весом несколько килограммов. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Звездач».

48-летняя знаменитость вышла в свет в сером мини-платье и длинной черно-серой накидке марки Georges Hobeika. Предметы гардероба были украшены объемными блестящими цветами.

Предпринимательница рассказала журналистам, что ее одежда весит десять килограммов. «Я натренирована», — ответила она на вопрос о ношении данного наряда.

В свою очередь, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова появилась на мероприятии в облегающем прозрачном комбинезоне с длинными рукавами, который был украшен узорами из жемчужин.

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      Карина Черных
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