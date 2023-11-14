Yandex N.V. решила ускорить уход из России

Yandex N.V. захотела продать все активы в РФ сразу и закрыть сделку до 2024 года

Нидерландская Yandex N.V. — головная компания «Яндекса» — рассматривает варианты продажи не только контрольного пакета акций, а всех активов в России за один раз, чтобы ускорить сделку и закрыть ее до конца 2023 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

В рамках реструктуризации активов компания решила продать 100 процентов акций холдинга в Калининграде, куда вносится имущество всего «Яндекса», за исключением нескольких дочерних компаний. В результате разделения будет выделено четыре направления бизнеса на международном уровне — как ранее отмечала компания, речь о облачных сервисах, автономном транспорте, разметке данных и образовании. За счет продажи основных предприятий, которые приносили компании доход, Yandex N.V. хочет вернуть часть средств акционерам.

По информации одного источника, в общей сложности стоимость российских активов с учетом 50-процентной скидки, с которой иностранные инвесторы обязаны продавать бизнес в стране, оценивается в 560 миллиардов рублей, или 6,2 миллиарда долларов по текущему курсу. Другой собеседник агентства заявил, что сумма сделки уже опустилась до пяти миллиардов долларов.

На фоне новостей акции «Яндекса» на Мосбирже резко подскочили в цене. На момент написания материала ценные бумаги торговались на уровне 2 625,6 рубля за штуку, прибавив с начала дня 1,32 процента.

О намерении разделить российский и международный бизнес Yandex N.V. объявила в ноябре 2022 года. В октябре 2023 года Frank Media и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщали, что власти решили усложнить уход Yandex N.V. из России. По их сведениям, правкомиссия резко ухудшила условия по отделению российских активов «Яндекса» от международного бизнеса после слов сооснователя компании Аркадия Воложа о боевых действиях на Украине. Изначально была одобрена сумма выплат по обязательствам «Яндекса» перед головной компанией в размере 250 миллионов долларов, однако на тот момент ее снизили до 70-80 миллионов долларов.