Западные чиновники назвали прогнозируемые сроки конфликта на Украине

The Economist: на Западе прогнозируют, что конфликт на Украине продлится 5 лет

Западные чиновники считают, что конфликт на Украине продлится еще пять лет. Прогнозируемые сроки назвала газета The Economist.

«Тем временем западные чиновники все чаще полагают, что война на Украине может затянуться еще на пять лет, при этом ни Россия, ни Украина не готовы сдаться, но и не способны выйти из тупика», — сообщили в издании.

Отмечается, что кризис на Украине стал напоминанием не только о том, сколько боеприпасов расходуется в крупных военных конфликтах, но и о том, насколько на самом деле скудны западные арсеналы.

Ранее издание сообщило, что власти США оценивают общие потери Вооруженных сил Украины в 190 тысяч человек, включая 120 тысяч раненых. Авторы также обращают внимание, что в результате боевых действий и мобилизации украинская экономика задействует все больше женщин в производстве.