Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:49, 14 ноября 2023Мир

Западные чиновники назвали прогнозируемые сроки конфликта на Украине

The Economist: на Западе прогнозируют, что конфликт на Украине продлится 5 лет

Фото: Reuters

Западные чиновники считают, что конфликт на Украине продлится еще пять лет. Прогнозируемые сроки назвала газета The Economist.

«Тем временем западные чиновники все чаще полагают, что война на Украине может затянуться еще на пять лет, при этом ни Россия, ни Украина не готовы сдаться, но и не способны выйти из тупика», — сообщили в издании.

Отмечается, что кризис на Украине стал напоминанием не только о том, сколько боеприпасов расходуется в крупных военных конфликтах, но и о том, насколько на самом деле скудны западные арсеналы.

Ранее издание сообщило, что власти США оценивают общие потери Вооруженных сил Украины в 190 тысяч человек, включая 120 тысяч раненых. Авторы также обращают внимание, что в результате боевых действий и мобилизации украинская экономика задействует все больше женщин в производстве.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Осужденного за расправу над Анной Политковской помиловали. Он уехал на СВО и стал комбатом

      Енотовидная собака нелегально поселилась в зоопарке российского города

      В Кремле пообещали проверить жалобу на имитацию возврата валютной выручки

      Сотрудники устроили массовую драку на складе Wildberries под Москвой из-за гофры

      Стало известно о состоянии второй группы эвакуированных из Газы россиян

      Семья отреагировала на помилование осужденного за расправу над Политковской

      В Азербайджане назвали неприемлемыми заявления Борреля об Армении

      Названа особенность российского Checkmate

      В сети высмеяли фотосессию Безоса и его невесты для журнала Vogue

      ФСБ задержала под Брянском пытавшегося вступить в ВСУ россиянина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости