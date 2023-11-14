Жена Джейсона Стэйтема появилась на балу в прозрачном платье

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Daily Mail.

36-летняя знаменитость появилась на балу The Inaugural Mothers' Ball в прозрачном кружевном платье длины макси облегающего кроя, надетом поверх темного боди. При этом в руках манекенщица держала клатч в виде сердца, а в качестве обуви предпочла туфли на каблуках. Визажисты также нанесли на ее лицо нюдовый макияж, а волосы собрали в небрежный пучок.

Фото: Dave Benett / Getty Images

Вместе с женой актера Джейсона Стэйтема на ковровой дорожке позировали актриса Айда Филд и модель Сабрина Эльба.

В сентябре Роузи Хантингтон-Уайтли появилась на Неделе моды в Милане в откровенном наряде. Папарацци запечатлели жену актера Джейсона Стэйтема у автомобиля, на котором она приехала на показ модного дома Dolce & Gabbana. Знаменитость посетила дефиле в бежевом костюме, прозрачная ткань которого демонстрировала ее нижнее белье.