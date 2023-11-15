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17:10, 15 ноября 2023Культура

Агутин прокомментировал новость об открытии им ночного клуба

Леонид Агутин опроверг новость о том, что он собирается открыть ночной клуб

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский певец Леонид Агутин прокомментировал новость об открытии им ночного клуба. Об этом он сообщил в беседе с Forbes.

Исполнитель опроверг информацию о том, что он собирается открывать заведение, отметив, что его целью является создание мюзиклов по мотивам своих композиций. Музыкант подчеркнул, что зарегистрировать компанию под названием «На сиреневой луне» ему предложил продюсер Сергей Мельников, с концертным агентством которого Агутин работает более десяти лет.

«Я не особо в этом понимаю, но в уставе компании указаны и общественное питание, и алкоголь, то есть все роды деятельности, которые могут иметь отношение не только к представлению, но и к буфету мюзикла, но это не главное. А главное, конечно, это сделать спектакль и его показывать. В этом я разбираюсь значительно лучше, чем в ночных клубах», — поделился артист.

Даты премьер постановок Агутина пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что певец решил открыть ночной клуб. Исполнитель зарегистрировал компанию под названием «На сиреневой луне» — в честь своей песни. В сфере деятельности данного ООО было указано сразу несколько направлений: основные — исполнительское искусство и художественное творчество, дополнительные — рестораны, подача напитков и услуги по доставке продуктов.

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      Анастасия Астахова
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