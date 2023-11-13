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16:14, 13 ноября 2023Культура

Леонид Агутин решил открыть ночной клуб

Леонид Агутин зарегистрировал компанию «На сиреневой луне», чтобы открыть клуб

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский певец Леонид Агутин зарегистрировал компанию под названием «На сиреневой луне» — в честь своей песни. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в сфере деятельности данного ООО указано сразу несколько направлений: основные — исполнительское искусство и художественное творчество, дополнительные — рестораны, подача напитков и услуги по доставке продуктов.

Предположительно, Агутин решил открыть ночной клуб. Среди соучредителей с долями по 33,3 процентов сам 55-летний артист, организатор концертов и фестивалей Сергей Мельников и директор концертной площадки «Главclub» Михаил Евграфов.

Ранее певец и композитор Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь». Под названием одноименного хита музыкант будет продавать алкоголь, в том числе вина, ликеры и медовуху.

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      Сергей Равин
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