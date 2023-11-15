Актриса Рудова ответила на слухи об увеличении груди

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова ответила на слухи о коррекции груди с помощью пластической операции. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя звезда сериала «Универ» прокомментировала вопросы подписчиков, которые поинтересовались, почему она отрицает, что увеличила бюст. Знаменитость вновь заявила, что не прибегала к хирургическому вмешательству, назвав причиной своих пышных форм набранный вес.

«Я поправляюсь, и поправляется все. А с тем, что у меня красивая и идеальная грудь от природы, вам придется смириться», — отметила артистка.

В июне Наталья Рудова показала внешность без фильтров со следами от инъекций на коже после посещения косметолога. На размещенном снимке звезда продемонстрировала крупным планом лицо без макияжа, на котором видны коричневые пятна.