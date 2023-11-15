Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:26, 15 ноября 2023Ценности

Актриса Рудова ответила на слухи об увеличении груди

Фото: @rudovanata

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова ответила на слухи о коррекции груди с помощью пластической операции. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя звезда сериала «Универ» прокомментировала вопросы подписчиков, которые поинтересовались, почему она отрицает, что увеличила бюст. Знаменитость вновь заявила, что не прибегала к хирургическому вмешательству, назвав причиной своих пышных форм набранный вес.

«Я поправляюсь, и поправляется все. А с тем, что у меня красивая и идеальная грудь от природы, вам придется смириться», — отметила артистка.

В июне Наталья Рудова показала внешность без фильтров со следами от инъекций на коже после посещения косметолога. На размещенном снимке звезда продемонстрировала крупным планом лицо без макияжа, на котором видны коричневые пятна.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Дания сможет блокировать танкеры с российской нефтью. В чем заключается новый план Евросоюза?

      «ВКонтакте» запустила уникальный проект

      Генпрокуратура завершила проверку Wildberries

      В Киеве выступили за запрет анонимных Telegram-каналов

      В Израиле ответили на обвинения в атаке на больницу в Газе

      Квартиру-«хламовник» в центре Москвы выставили на продажу за 9,1 миллиона рублей

      В Израиле заявили о третьей мировой войне против радикального ислама

      Назвавший себя братом MакSим мужчина попытался сорвать ее концерт

      Стройматериалы в России резко подорожали

      Россиянин напился на рейсе из Шри-Ланки, устроил дебош и попал в полицию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости