Укрепление рубля объяснили

Аналитик Михеев объяснил укрепление рубля заработавшими мерами

Снижение доллара шестую неделю подряд может быть связано с тем, что предпринятые для укрепления рубля меры начали оказывать свое влияние. В первую очередь, позитивно на курс повлияло введение обязательной продажи валютной выручки экспортеров. Об этом «Ленте.ру» рассказал инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев.

«Доллар снижается шестую неделю подряд и преодолел отметку в 89 рублей. Рубль продолжил укрепляться, несмотря на заметное падение цен на нефть в последние недели, — заметил Михеев. — Считаем, что ранее предпринятые для стабилизации курса рубля меры начали оказывать свое влияние. В первую очередь, это введение обязательной продажи валютной выручки экспортеров и повышение ключевой ставки ЦБ РФ».

Кроме того, курс доллара к рублю, по его словам, снижается из-за общего ослабления доллара на международном валютном рынке: за три недели пара евро-доллар выросла с 1,05 до 1,09.

«Полагаем, что рубль может продолжить укрепляться во второй половине ноября при приближении очередной даты налоговых платежей экспортеров», — заключил аналитик.

Ранее сообщалось, что доллар упал ниже 89 рублей впервые с 4 июля. За месяц рубль по отношению к американской валюте укрепился более чем на 10 процентов.