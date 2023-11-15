Курс доллара упал ниже 90 рублей

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей впервые с 27 июля

В ходе торгов на Мосбирже утром 15 ноября курс доллара опускался ниже 90 рублей, такой отметки американская валюта достигла впервые с 27 июля. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На момент написания материала доллар торговался на уровне 90,1 рубля, потеряв с начала торгового дня 0,48 процента. В нижней точке валюта достигала 89,9 рубля. За месяц рубль по отношению к американской валюте укрепился более чем на 10 процентов.

Аналитики считают, что если нацвалюта завершит торговый день на отметке ниже 90 рублей за доллар, откроются возможности для дальнейшего снижения курса. Однако есть и другая точка зрения, согласно которой укрепление рубля не будет вечным, поскольку для бюджета страны это невыгодно.

На динамику курса российской валюты оказывает влияние налоговый период, в который компании традиционно продают валютную выручку, повышение ключевой ставки ЦБ, а также указ президента России Владимира Путина об обязательной продаже экспортерами большей части выручки. Как стало известно, указ вынуждает бизнес имитировать процесс с помощью «круговорота рублей», а компании теряют средства на двойной конвертации валюты и сталкиваются с дополнительными сложностями, особенно если речь идет о подсанкционных компаниях, ограниченных в операциях с валютой.

