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20:12, 15 ноября 2023Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал главное правило создания интимных фотографий

Фото: VGstockstudio / Shutterstock / Fotodom

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал главное правило, которого, по его мнению, нужно придерживаться девушкам при создании интимных фотографий. Его он раскрыл в выпуске обзора новостей, доступном во «ВКонтакте».

«Я напомню главное правило нюдсов (фотографий обнаженного тела — прим. «Ленты.ру»): если уж ты отправляешь кому-то свои сиськи красивые, то надо сделать так, чтобы это была фотография, за которую в случае утечки будет не стыдно», — заявил блогер. По его мнению, интимные снимки должны быть сделаны так, чтобы, посмотрев на них, зрители посчитали запечатленного на них человека красивым.

Кроме того, блогер рекомендовал не показывать на подобных фотографиях лицо. «Просто отсылать одно тело. Тогда тоже уже не так интересно кому-то пересылать», — отметил Лебедев. Он добавил, что в этом случае также сложнее определить, кто именно запечатлен на снимке.

Ранее Лебедев назвал «чушью собачьей» курсы по личностному росту. Он подчеркнул, что деньги нужно заработать упорным трудом. По-другому прийти к финансовому успеху не получится, убежден дизайнер.

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      Мария Большакова
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