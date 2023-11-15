Байден перед саммитом АТЭС заявил о «реальных проблемах» Китая

CNN: Байден перед встречей с Си Цзиньпином заявил, что у Китая реальные проблемы

Президент США Джо Байден назвал власть председателя КНР Си Цзиньпина примером восстановления американского лидерства в мире на фоне внутренних проблем Китая. Его цитирует телеканал CNN.

«Председатель Си — еще один пример того, как восстанавливается американское лидерство в мире», — сказал хозяин Белого дома, добавив, что у Китая «реальные проблемы».

Как указывает CNN, Байден мог иметь в виду проблемы в китайской экономике — в частности, рост безработицы среди молодого населения и кризис на рынке недвижимости.

Ранее издание Politico сообщало, что Джо Байден намерен провести с Си Цзиньпином «жесткие разговоры» по ключевым вопросам двусторонних отношений, в том числе о связях Пекина с Тегераном и его роли в конфликте на Украине.

Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры 15 ноября в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).