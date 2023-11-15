Дикий медведь напал на польского активиста возле собственной берлоги

В Польше медведь напал на активиста-эколога

В Польше дикий медведь напал на 56-летнего эколога, который требовал создать у берлоги защитную зону. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел у медвежьей берлоги, которую нашли в январе 2023 года, в окрестностях бывшего села Хульское. Хотя на этом участке леса были прекращены все работы и установлена фотоловушка, экологическая инициатива «Дикие Карпаты» продолжала требовать, чтобы возле берлоги создали защитную зону.

Медведь напал на активиста «Диких Карпат» возле собственной берлоги. В результате мужчина получил множественные рваные раны. Его спутник не пострадал и вызвал помощь. Сейчас пострадавший в больнице.

О том, что идет процедура по созданию охранной зоны, прекрасно знали активисты инициативы «Дикие Карпаты». К сожалению, они нарушили спокойствие зверя, готовящегося к зимней спячке, спровоцировав драматическую ситуацию, участниками которой они стали лесничество "Лутовиска" государственных лесов Польши

Ранее сообщалось, что в Японии дикий медведь съел студента, который отправился в альпинистский поход. Личность молодого человека удалось установить только спустя два дня после нападения благодаря ДНК-тесту.

