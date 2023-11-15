Белый дом признал угрозу дальнейшей помощи Украине

В Белом доме заявили, что дальнейшая помощь США Украине находится под угрозой

Способность Вашингтона поддерживать Украину находится под угрозой из-за отсутствия консенсуса в Палате представителей по поводу согласования дальнейшей помощи. С таким заявлением выступил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, его цитирует РИА Новости.

«Наша способность продолжать поддерживать Украину находится под растущей угрозой», — сказал он, добавив, что президентская администрация вынуждена принимать непопулярные решения, поскольку согласованные на выделение Киеву средства заканчиваются.

По словам Кирби, нынешняя ситуация пагубно повлияет «на способность Украины продолжать защищаться», что необходимо для обеспечения госбезопасности США. «Мы достигаем конца веревки», — признал он.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер раскритиковала республиканцев из Палаты представителей из-за их реакции на запрос по предоставлению помощи Украине и Израилю. По ее словам, конгрессмены политизируют вопрос национальной безопасности США.