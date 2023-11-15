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20:07, 15 ноября 2023Мир

Белый дом признал угрозу дальнейшей помощи Украине

В Белом доме заявили, что дальнейшая помощь США Украине находится под угрозой

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Способность Вашингтона поддерживать Украину находится под угрозой из-за отсутствия консенсуса в Палате представителей по поводу согласования дальнейшей помощи. С таким заявлением выступил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, его цитирует РИА Новости.

«Наша способность продолжать поддерживать Украину находится под растущей угрозой», — сказал он, добавив, что президентская администрация вынуждена принимать непопулярные решения, поскольку согласованные на выделение Киеву средства заканчиваются.

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По словам Кирби, нынешняя ситуация пагубно повлияет «на способность Украины продолжать защищаться», что необходимо для обеспечения госбезопасности США. «Мы достигаем конца веревки», — признал он.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер раскритиковала республиканцев из Палаты представителей из-за их реакции на запрос по предоставлению помощи Украине и Израилю. По ее словам, конгрессмены политизируют вопрос национальной безопасности США.

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      Виктория Кондратьева
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