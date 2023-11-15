Пентагон сообщил об атаке эсминца США беспилотником в Красном море

Беспилотник атаковал эсминец США в Красном море. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя американского военного ведомства, американской стороне известно об инциденте с эсминцем USS Thomas Hudner. «Корабль успешно защитил себя против БПЛА во время прохода по Красному морю», — говорится в сообщении.

Другие подробности происшествия не приводятся.

Ранее сообщалось, что эсминец USS Carney на севере Красного моря 19 октября сбил три крылатые ракеты и несколько БПЛА, запущенных хуситами в Йемене. Представитель Пентагона тогда заявил, что не может точно говорить о том, на что были нацелены ракеты и беспилотники.