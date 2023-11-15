Известная американская рэперша раскрыла многомиллионный доход с OnlyFans

Известная 20-летняя американская рэперша Даниэлла Бреголи, известная как Bhad Bhabie, раскрыла, сколько зарабатывает на площадке OnlyFans. Скриншот статистики из личного кабинета на платформе она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Bhad Bhabie опубликовала скриншот, на котором указана статистика ее дохода на OnlyFans с апреля по ноябрь 2021 года. В апреле девушка заработала на продаже откровенных снимков более 18,1 миллиона долларов (более 1,6 миллиарда рублей), в мае — 6,9 миллиона долларов (более 630 миллионов рублей), а в июне — 4,7 миллиона долларов (около 429 миллионов рублей).

В июле доход рэперши с OnlyFans упал до 3,1 миллиона долларов (около 283 миллиона рублей), а в августе — до 2,3 миллиона долларов (около 210 миллионов рублей). В сентября Бреголи заработала на платформе около 1,6 миллиона долларов (146 миллионов рублей), а в октябре — один миллион долларов (91,2 миллиона рублей). В ноябре заработок артистки упал до 833 тысяч долларов (76 миллионов рублей).

В июле 2021 года стало известно, что Bhad Bhabie заработала десятки миллионов рублей за несколько часов на продаже интимных фото. Спустя шесть часов после того, как девушка опубликовала на портале свой первый снимок, она заработала один миллион долларов (75 миллионов рублей по актуальному курсу на 2021 год).