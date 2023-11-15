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19:40, 15 ноября 2023Силовые структуры

Бывший российский полицейский помог обмануть страховщиков на два миллиона рублей

В Дагестане экс-полицейского заподозрили в обмане страховщиков на 2,75 млн руб.
СюжетДТП в Москве:

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Дагестане бывшего полицейского заподозрили в помощи в обмане страховщиков на 2,75 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, автоподставщик предложил силовику совместно устроить восемь фейковых аварий, чтобы получить деньги со страховых компаний. Обвиняемый был тогда врио начальника ГИБДД одного из районов. Он согласился. Мужчина уже ушел из ведомства по выслуге лет, однако теперь его могут лишить свободы за превышение служебных полномочий.

Ранее в Москве был задержан сотрудник полиции, оформивший вымышленное ДТП для получения страховки на сумму более четырех миллионов рублей.

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