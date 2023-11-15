Стало известно о планах Израиля и ХАМАС обменяться пленными детьми

Kan: Израиль и ХАМАС обсуждают возможности обмена пленными детьми

Израиль и палестинское движение ХАМАС обсуждают возможности обмена пленными детьми, сообщает израильская государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на источники.

Предложение обмена по формуле «дети на детей» было озвучено в ходе переговоров, посредниками на которых выступали Катар и США. По данным источников, Израиль должен будет освободить заложников из числа пленных палестинских детей, а ХАМАС отпустить находящихся в заложниках израильских детей. Отмечается, что обсуждения данного вопроса ведутся до сих пор, окончательное решение пока не было принято.

Ранее движение ХАМАС возложило на руководство Израиля, а также президента США Джо Байдена и его администрацию полную ответственность за последствия штурма крупнейшего больничного комплекса сектора Газа «Аш-Шифа».