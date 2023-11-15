В ХАМАС назвали ответственных за итоги штурма больницы в Газе

ХАМАС: ответственность за итоги штурма клиники «Аш-Шифа» лежит на Израиле и США

Палестинское движение ХАМАС возложило на руководство Израиля, а также президента США Джо Байдена и его администрацию полную ответственность за последствия штурма крупнейшего больничного комплекса сектора Газа «Аш-Шифа». Об этом пишет ТАСС.

«Мы возлагаем на оккупационное образование и его неонацистских лидеров, а также на президента Байдена и его администрацию полную ответственность за последствия штурма оккупационной армией медицинского комплекса "Аш-Шифа"», — назвали в ХАМАС ответственных за итоги штурма больницы.

Находящаяся в больнице глава отделения палестинского Минздрава в секторе Газа Мунира аль-Барша уточнила, что в госпитале слышны звуки выстрелов.

Ранее в Израиле заявили о точечной операции в крупнейшей больнице сектора Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию в медцентре «Аш-Шифа» в секторе Газа.