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05:13, 15 ноября 2023Мир

В Израиле заявили о точечной операции в крупнейшей больнице сектора Газа

ЦАХАЛ заявил о проведении точечной операции в больнице «Аш-Шифа» в Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию в медцентре «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом написали в Telegram-канале военных.

ЦАХАЛ заявил о проведении точечной операции в больнице «Аш-Шифа» в Газе и уточнил, что Израиль «находится в состоянии войны с ХАМАС, а не с гражданскими лицами в Газе». Военные стремятся не нанести вред мирным гражданам, отмечается в сообщении.

В публикации добавляется, что ЦАХАЛ способствовал «широкомасштабной эвакуации больницы», а также оставался на связи с руководством больницы.

Ранее сообщалось, что разведка США располагает данными, что палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» используют в военных целях медицинские учреждения сектора Газа, включая крупнейшую клинику «Аш-Шифа». По словам заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, больницы являются средством для сокрытия и поддержки своих военных операций, содержания заложников.

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