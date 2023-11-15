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06:12, 16 ноября 2023Среда обитания

Дома россиян пропахли табаком и папайей

«ВсеИнструменты.ру»: дома россиян чаще всего пахнут папайей и табаком

Фото: Debora Cardenas / Unsplash

Жилье россиян чаще всего пахнет табаком и папайей. К такому выводу пришли эксперты онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», проанализировав спрос на ароматы для дома в ноябре 2023 года. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Большинство граждан, вне зависимости от региона, предпочитают цветочно-фруктовые (красные ягоды, цветы сандала, фруктовый микс, папайя), восточные и табачные ароматы. Кроме того, отмечается рост популярности наполнителей и палочек из фибры для диффузоров вместо готовых наборов ароматизаторов.

При этом москвичи, как правило, выбирают цветы, фрукты и табак. Жители Санкт-Петербурга любят тот же набор, но чаще приобретают восточные ароматы. В Самаре самыми популярными являются свежие ароматы и запахи солнечного дома, а в Казани — лаванда и сладкие восточные запахи. В Челябинске часто покупают роматы чистоты и свежести, в Перми — цветущую сакуру, в Воронеже — жасмин. Жители Ростова-на-Дону выбирают сладкие фрукты, включая арбуз, дыню и папайю.

Ранее стало известно, что россияне бросились скупать товары для кухни. За год продажи такой продукции выросли на 35 процентов.

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      Александра Качан
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