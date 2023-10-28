Россияне бросились скупать один вид товаров для дома

«ВсеИнструменты.ру»: продажи мебели для кухни в России выросли на 235 процентов

В октябре 2023 года россияне бросились скупать мебель — продажи этого вида товаров для дома выросли на 35 процентов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Такие данные приводят аналитики онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» в своем исследовании, с которым ознакомилась «Лента.ру».

Сильнее всего, по данным специалистов, мебелью интересовались жители Ростова-на-Дону (спрос вырос на 160 процентов), Самары (плюс 142 процента), Нижнего Новгорода (плюс 199 процентов), Краснодара (плюс 74 процента) и Челябинска (плюс 46 процентов).

Наибольшей популярностью при этом пользовалась мебель для кухни — продажи товаров из этой категории в среднем по России за год выросли на 235 процентов. В топ покупаемых товаров вошли стулья и табуреты, отмечают аналитики.

Заметно увеличились продажи мебели для гостиной — плюс 189 процентов относительно октября 2022-го. Чаще всего в этой категории россияне выбирали различные виды полок, модули для гостиных и тумбы.

Также ощутимо выросли продажи мебели для прихожей (плюс 112 процентов) и мебели для ванной (плюс 78 процентов). Самыми популярными товарами из этих двух сегментов оказались полки для обуви, настенные и напольные вешалки, обувницы, вешалки-стойки, сверхмощные стойки для одежды, навесные полочки для ванной комнаты, угловые полки, различные зеркала, базы под раковину и стулья-сиденья для купания в ванной.

Ранее сообщалось, что россияне бросились скупать отопительное оборудование — спрос на такие товары вырос на 87 процентов за год. Средний чек на покупку обогревателей также увеличился. В сентябре 2023 года он составил 11 597 рублей, что на 13 процентов превышает показатель первого осеннего месяца 2022 года.