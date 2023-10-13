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07:01, 14 октября 2023Среда обитания

Россияне бросились скупать один тип товаров

Спрос россиян на отопительное оборудование вырос на 87%

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

За год спрос россиян на отопительное оборудование вырос на 87 процентов. О том, что граждане бросились скупать один тип товаров, говорится в исследовании онлайн-гипермаркера «ВсеИнструменты.ру», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Средний чек на покупку отопительного оборудования также увеличился. В сентябре 2023 года он составил 11 597 рублей, что на 13 процентов превышает показатель первого осеннего месяца 2022 года. Наиболее заметно вырос средний чек на водонагреватели — на 24 процента, до 12 048 рублей. Для тепловых полов показатель увеличился на 14 процентов, до 5 487 рублей, а для радиаторов — на один процент, до 12 090 рублей.

В сентябре наибольший объем продаж отопительного оборудования был зафиксирован в Челябинске, Краснодаре и Омске. «В этом году у россиян было больше времени подготовиться к холодам и купить все необходимое оборудование до прихода низких температур, так как сентябрь выдался теплым», — отметили эксперты «ВсеИнструменты.ру».

Ранее россиянам рассказали, как правильно выбрать обогреватель. Чтобы не ошибиться при покупке устройства, нужно измерить площадь помещения и учесть другие особенности.

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    Александра Качан
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