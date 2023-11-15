Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:03, 15 ноября 2023Из жизни

Доминатрикс похвасталась оплачивающими ее счета и стригущими ее газон рабами

Кадр: @kayluenia / Tiktok

Профессиональная доминатрикс по имени Кей рассказала о преимуществах своей работы и похвасталась оплачивающими ее счета клиентами. Об этом сообщает The Sun.

Кей практикует так называемую финансовую доминацию. Клиенты, подчиняющиеся доминатрикс, платят за нее, когда она этого потребует. Таким образом, мужчины, которых Кей называет сабмиссивами, дают ей деньги на путешествия, перелеты, бензин и другие траты, а также оплачивают счета по кредитным картам.

Материалы по теме:
«Она тратила деньги так, будто пыталась от них избавиться» Как русская аферистка обманывала богатых американцев и вела роскошную жизнь в тюрьме
«Она тратила деньги так, будто пыталась от них избавиться»Как русская аферистка обманывала богатых американцев и вела роскошную жизнь в тюрьме
20 февраля 2021
Обольститель из Tinder влюблял в себя женщин и выкачивал из них миллионы. Как не стать жертвой подобных аферистов?
Обольститель из Tinder влюблял в себя женщин и выкачивал из них миллионы.Как не стать жертвой подобных аферистов?
11 февраля 2022

Доминатрикс отметила, что помимо финансового подчинения, мужчины также выполняют и другие ее просьбы: например, подстригают газон на ее участке. Она объяснила, что некоторые сабмиссивы стремятся сделать ее жизнь легче, выполняя подобные поручения.

Кей регулярно рассказывает о своей деятельности в сети. Кроме того, она проводит онлайн курсы, где обучает других женщин навыкам доминирования.

Ранее сообщалось, что 29-летняя доминатрикс из США, использующая псевдоним Богиня Рейо, рассказала, что зарабатывает 150 тысяч долларов в год, игнорируя мужчин. По ее словам, многие из ее клиентов — это мужчины, которые в обычной жизни могут позволить себе почти все.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      «Гитлер XXI века» Турция обвинила премьера Израиля в геноциде палестинского народа и подала против него иск в МУС

      В США рассказали об отказавшейся услышать предупреждения Украине

      Доминатрикс похвасталась оплачивающими ее счета и стригущими ее газон рабами

      Стало известно о страхе украинцев перед победой Трампа на выборах

      В МЧС рассказали об эвакуации из Газы третьей группы россиян

      У фон дер Ляйен заподозрили признаки деменции

      Украине предрекли демографическую катастрофу

      Названы реальные причины появления панических атак

      На Украине сообщили о взрывах в Кривом Роге

      В ХАМАС назвали цели заявлений Пентагона о больницах в секторе Газа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости