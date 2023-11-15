Доминатрикс похвасталась оплачивающими ее счета и стригущими ее газон рабами

Профессиональная доминатрикс по имени Кей рассказала о преимуществах своей работы и похвасталась оплачивающими ее счета клиентами. Об этом сообщает The Sun.

Кей практикует так называемую финансовую доминацию. Клиенты, подчиняющиеся доминатрикс, платят за нее, когда она этого потребует. Таким образом, мужчины, которых Кей называет сабмиссивами, дают ей деньги на путешествия, перелеты, бензин и другие траты, а также оплачивают счета по кредитным картам.

Доминатрикс отметила, что помимо финансового подчинения, мужчины также выполняют и другие ее просьбы: например, подстригают газон на ее участке. Она объяснила, что некоторые сабмиссивы стремятся сделать ее жизнь легче, выполняя подобные поручения.

Кей регулярно рассказывает о своей деятельности в сети. Кроме того, она проводит онлайн курсы, где обучает других женщин навыкам доминирования.

Ранее сообщалось, что 29-летняя доминатрикс из США, использующая псевдоним Богиня Рейо, рассказала, что зарабатывает 150 тысяч долларов в год, игнорируя мужчин. По ее словам, многие из ее клиентов — это мужчины, которые в обычной жизни могут позволить себе почти все.

