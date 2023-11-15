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07:55, 15 ноября 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали об атаках ВСУ дронами гражданских объектов

Марочко заявил, что ВСУ стали чаще атаковать гражданские объекты с помощью БПЛА

Фото: Globallookpress.com

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще атаковать объекты гражданской инфраструктуры в прифронтовых городах на краснолиманском направлении с помощью дронов-камикадзе, сообщает РИА Новости.

«Такие случаи уже зафиксированы в Кременной, Пролетарске, и Новодружеске и Лисичанске», — заявил он.

Марочко уточнил, что украинские военные применяют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для уничтожения жилых домов, ЛЭП, электроподстанций, а также газопроводов и газораспределительных станций.

Ранее стало известно, что российские десантники уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ в районе Артемовска (украинское название города Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР).

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