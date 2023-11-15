В ЛНР рассказали об атаках ВСУ дронами гражданских объектов

Марочко заявил, что ВСУ стали чаще атаковать гражданские объекты с помощью БПЛА

Подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще атаковать объекты гражданской инфраструктуры в прифронтовых городах на краснолиманском направлении с помощью дронов-камикадзе, сообщает РИА Новости.

«Такие случаи уже зафиксированы в Кременной, Пролетарске, и Новодружеске и Лисичанске», — заявил он.

Марочко уточнил, что украинские военные применяют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для уничтожения жилых домов, ЛЭП, электроподстанций, а также газопроводов и газораспределительных станций.

Ранее стало известно, что российские десантники уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ в районе Артемовска (украинское название города Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР).