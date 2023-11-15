Российские военные под Артемовском уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ

Минобороны: десантники под Артемовском уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ

Российские десантники уничтожили несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска (украинское название города Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР), об этом рассказали в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, разведка с помощью беспилотника зафиксировала замаскированные опорные пункты противника. Затем точные координаты передали зенитчикам. «Они тут же выдвинулись на огневой рубеж для уничтожения целей по полученным разведанным. Военнослужащие выполнили нацеливание установок и беглым огнем уничтожили замаскированные опорники ВСУ», — подчеркнули в Минобороны. Огонь велся из зенитных орудий ЗПУ-4 и С-60.

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили под Артемовск до сотни мобилизованных сотрудников полиции. Артемовск перешел под контроль России 20 мая, бои за город продолжались 224 дня.