В ДНР сообщили о переброске под Артемовск до сотни мобилизованных полицейских

Гагин: ВСУ перебросили под Артемовск до сотни мобилизованных полицейских

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили под Артемовск до сотни мобилизованных сотрудников полиции. Об этом сообщил сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, его цитирует ТАСС.

«С недавнего времени в боях под Клещеевкой и вообще на артемовском направлении воюют мобилизованные полицейские. По данным разведки, их перебросили в количестве до сотни человек совсем недавно», — сообщил он.

Гагин добавил, что переброшенные полицейские не были подготовлены к боевым действиям, поэтому понесли потери — было уничтожено более 10 человек. Среди мобилизованных правоохранителей есть служащие из разных городов Украины, в том числе из ее центральной и западной частей, сказал советник врио главы ДНР.

Артемовск перешел под контроль России 20 мая, бои за город продолжались 224 дня. Как сообщили в Минобороны, город удалось взять в результате наступательных действий штурмовых отрядов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».