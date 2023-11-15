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12:22, 15 ноября 2023Силовые структуры

Появилась версия по теракту на российском пороховом заводе

СКР изъял остатки дрона с места теракта на Тамбовском пороховом заводе

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) изъяли с места теракта на Тамбовском пороховом заводе в Котовске остатки дрона, использованного, предположительно, для атаки на предприятие. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, силовики нашли колесики, кусок двигателя, карбюратор и шасси на месте разрушенного взрывом отдельно стоящего здания площадью более 300 квадратных метров. По предварительной версии, беспилотник был направлен в крышу строения и при ударе с поверхностью сдетонировал.

Следователи квалифицировали произошедшее в ночь на 11 ноября ЧП как теракт и возбудили уголовное дело. Местные жители слышали звук взрыва, после которого началось возгорание. Спустя полтора часа пожар удалось потушить. Пострадавших нет.

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      Любовь Ширижик
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