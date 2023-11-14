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10:52, 14 ноября 2023Силовые структуры

Пожар на российском пороховом заводе квалифицировали как теракт

Baza: СКР возбудил дело о теракте по факту пожара на пороховом заводе Котовска

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Следователи квалифицировали пожар на пороховом заводе города Котовска Тамбовской области как теракт и возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, местные жители слышали звук взрыва, после которого началось возгорание. Причины пожара пока выясняются.

ЧП произошло в ночь на 11 ноября. Спустя полтора часа пожар удалось потушить. Площадь возгорания составила 300 метров. Пострадавших нет.

Ранее 14 ноября ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Челябинске. Местный житель, который является сторонником идеологии украинской националистической организации, планировал подорвать административное здание. Для этого он готовил самодельные зажигательные смеси.

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      Любовь Ширижик
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