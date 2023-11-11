На российском пороховом заводе произошел пожар

На пороховом заводе в Котовске Тамбовской области произошел мощный пожар

Мощный пожар произошел на пороховом заводе в Котовске Тамбовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Возгорание возникло около полуночи субботы, 11 ноября. Местные жители рассказали, что перед этим слышали взрыв.

По информации авторов канала, спустя полтора часа пожар удалось потушить. Площадь возгорания составила 300 метров. Причины инцидента уточняются. Пострадавших нет.

Ранее система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Смоленской и Московской областей. Перед этим жители Коломны сообщили о взрыве в городе недалеко от конструкторского бюро машиностроения.