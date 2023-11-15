Экс-командир нацбата ВСУ Онищенко допустил потерю Украиной нескольких областей

Экс-командир нацбата Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Торнадо» Руслан Онищенко в интервью Владимиру Панчуку предрек Киеву потерю нескольких областей в ходе конфликта с Россией.

«Я думаю, еще будет несколько мощных боев, будут забираться еще некоторые области. Во всяком случае, у России есть такие планы», — отметил он, допустив, что российские военные действительно могут взять под контроль ряд регионов, с учетом обстановки в республике.

Онищенко заявил, что Россия невозможно победить «кулаками», поскольку она располагает большим количеством ресурсов.

Ранее экс-командир нацбата «Торнадо» выразил мнение, что страны Запада заставят Киев сесть за стол переговоров с Россией. По его словам, все уже понимают, что помощь союзников постепенно иссякает, поэтому рано или поздно украинским властям придется пойти на мирное урегулирование.