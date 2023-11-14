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04:24, 14 ноября 2023Бывший СССР

Экс-командир нацбата ВСУ высказался о будущем Украины

Экс-командир ВСУ Онищенко: Запад заставит Украину сесть за стол переговоров

Фото: Reuters

Страны Запада заставят Киев сесть за стол переговоров с Россией, заявил экс-командир нацбата «Торнадо» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Онищенко в интервью YouTube-каналу журналисту Владимиру Паньчаку.

«Я склоняюсь к тому, что нас будут за шкуру сажать за стол переговоров. Кто? Наши союзники, назовем их так. Не хотелось бы называть хозяевами, хотя мы вассалы, рабы», — высказался Онищенко о будущем Украины.

По его словам, все уже понимают, что помощь Запада постепенно угасает и союзникам рано или поздно придется склонить Киев к мирному урегулированию.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов предложил завершить украинский конфликт по «вьетнамскому» сценарию. Он предусматривает «полное освобождение Украины от интервенции западных стран, и прежде всего американцев».

Комментарий Рогова последовал вслед за предложением экс-главкома НАТО, адмирала Джеймса Ставридиса завершить конфликт по сценарию войны на Корейском полуострове. Предполагается, что Украина должна будет признать за Россией часть территорий, чтобы заморозить противостояние и начать восстановление.

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