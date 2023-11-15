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11:12, 15 ноября 2023Бывший СССР

Экс-премьер Украины назвал вероятной смену режима в Киеве после ухода Байдена

Экс-премьер Украины Азаров: власть в Киеве сменится после поражения Байдена

Фото: Doug Mills / Pool / Reuters

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предрек смену власти в Киеве после поражения действующего президента США Джо Байдена. Об этом экс-премьер написал в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Если сменится администрация в США, придет, например, республиканская администрация, скорее всего будет и смена режима в Киеве», — отмечает бывший глава правительства.

Как отмечает Азаров, администрация Байдена сделала ставку на Владимира Зеленского, и его уход также станет поражением для американских властей и «всех других политических деятелей, которые обнимались, целовались и фотографировались с ним, приветствовали аплодисментами».

В то же время он утверждает, что у Запада могут быть кандидаты, которые, вероятно, займут место Зеленского. Экс-премьер напомнил, что во время избирательной компании президента Украины Виктора Ющенко за его спиной США готовили еще несколько претендентов.

Ранее Азаров высказывал мнение, что из-за доносов и проверок Украина погружается в 1937 год. По словам Азарова, таким образом украинцев склоняют к жизни в постоянном страхе и недоверии.

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      Александр Курбатов
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