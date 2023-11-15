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13:04, 15 ноября 2023Мир

Эрдоган назвал Израиль террористическим государством

Президент Турции Эрдоган назвал Израиль террористическим государством
СюжетВыборы в Турции

Фото: Murat Cetinmuhurdar / PPO / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль террористическим государством, а палестинскую радикальную группировку ХАМАС — легитимной политической силой. Турецкого лидера цитирует ТАСС.

«Израиль — терроризирует Газу. Израиль — террористическое государство», — сказал он в ходе выступления в национальном парламенте.

Эрдоган добавил, что «ХАМАС — это политическая партия, которая победила по итогам выборов».

Ранее Турция подала иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд (МУС). Политика обвиняют в геноциде в секторе Газа.

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      Глеб Бажуткин
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