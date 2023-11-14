«Гитлер XXI века» Турция обвинила премьера Израиля в геноциде палестинского народа и подала против него иск в МУС

Турция подала иск в МУС против премьера Израиля Нетаньяху и обвинила в геноциде

Турция подала иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд (МУС). Политика обвиняют в геноциде в секторе Газа. Об этом сообщил адвокат правящей в государстве Партии справедливости и развития Метин Кюлюнк.

Сегодня, представляя совесть граждан Турецкой Республики, мы подали иск в Международный уголовный суд в Гааге против Гитлера XXI века — израильского премьер-министра Нетаньяху, который должен предстать перед судом за учиненный им в секторе Газа геноцид и все преступления против человечности Метин Кюлюнк адвокат Партии справедливости и развития

Юрист отметил, что подал иск вместе с двумя коллегами через Министерство юстиции Турции, всего документ содержит 23 страницы.

В нем указывается, что Анкара требует от прокуратуры МУС собрать доказательства преступлений Нетаньяху против палестинского народа, а затем начать уголовное дело против премьер-министра и других виновных.

По словам адвокатов, политик использует в секторе Газа запрещенное по всем международным конвенциям оружие «на глазах у всего мира».

Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что иск Турции в МУС выглядит как политический демарш. По его словам, обвинение в геноциде в секторе Газа, на котором настаивает турецкая сторона, слишком серьезное, поэтому процесс может быть очень длительным.

Генпрокуратура Стамбула направила в Минюст Турции запрос на возбуждение уголовного дела против Нетаньяху

Генпрокуратура Стамбула направила в Минюст Турции запрос на возбуждение уголовного дела против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с призывом судить политика в МУС. Об этом сообщил телеканал CNN Turk.

Генпрокуратура Стамбула направила в Минюст запрос на возбуждение уголовного дела в отношении израильского премьер-министра Нетаньяху. В нем содержится требование, чтобы Нетаньяху предстал перед Международным уголовным судом CNN Turk

Один из инициаторов петиции, адвокат Бурак Бекироглу уточнил, что иск против Нетаньяху пока не направлен в МУС, а находится на рассмотрении в Минюсте Турции.

Заявление было передано в Бюро международного права по борьбе с коррупцией Главной прокуратуры Стамбула. Оно поступит в МУС не позднее следующей недели. Инициаторы иска рассчитывают на начало расследования против израильского премьера, чтобы «замедлить насилие» в Газе.

Что известно об обострении отношений между Турцией и Израилем?

На фоне обострения палестино-израильского конфликта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил все визиты турецких официальных лиц в Израиль. Также он призывал внерегиональных игроков не обострять ситуацию в регионе Ближнего Востока путем помощи Израилю.

Политик называет резней и варварством происходящее в секторе Газа. Он отметил, что действия Израиля уже давно перестали быть самообороной.

28 октября турецкий лидер на многотысячном митинге в поддержку Палестины заявил, что Анкара объявит Израиль военным преступником и уже ведется соответствующая работа. Также он назвал Израиль оккупантом.

В свою очередь, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн отозвал дипломатических представителей страны из Турции, «чтобы провести переоценку израильско-турецких отношений» после заявлений Эрдогана.

30 октября турецкий лидер обвинил Израиль в преступлениях против человечности в секторе Газа, совершаемых при поддержке Запада и США. Он также отметил, что Турция вместе с неназванными партнерами ведет работу, чтобы «каждый человек из Израиля, совершивший военные преступления, предстал перед законом».

4 ноября Турция приняла решение отозвать посла Шакира Озкана Торунлара из Израиля для консультаций на фоне событий в секторе Газа. В израильском МИД ответили, что отзыв посла сделает страну на шаг ближе к поддержке радикального палестинского движения ХАМАС.

В этот же день стало известно, что Эрдоган прекратил общение с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и отказался считать его своим собеседником.

12 ноября турецкий лидер подчеркнул, что Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС должны принять участие в мирной конференции и провести переговоры, которые послужат основанием для прекращения войны.