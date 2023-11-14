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22:09, 14 ноября 2023Мир

Прокуратура Стамбула направила в Минюст запрос на дело против Нетаньяху

Прокуратура Стамбула направила в Минюст запрос на уголовное дело Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Reuters

Прокуратура Стамбула направила в Минюст запрос на уголовное дело против израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщил CNN Turk.

«Генпрокуратура Стамбула направила в Минюст запрос на возбуждение уголовного дела в отношении израильского премьер-министра Нетаньяху», — уточнили журналисты. Турецская сторона потребовала, чтобы Нетаньяху предстал перед судом.

Ранее правящая в Турции Партия справедливости и развития подала иск против Нетаньяху в Международный уголовный суд (МУС), обвинив его в геноциде в секторе Газа. По мнению турецких политиков, израильский премьер должен предстать перед судом за учиненный им в секторе Газа геноцид и все преступления против человечности.

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      Марина Совина
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