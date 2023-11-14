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18:45, 14 ноября 2023Мир

Турция обвинила Нетаньяху в геноциде

Турция подала иск против Нетаньяху в МУС и обвинила его в геноциде

Фото: Onur Dogman / Globallookpress.com

Правящая в Турции Партия справедливости и развития подала иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в МУС, обвинив его в геноциде в секторе Газа. Об этом написал в соцсети X адвокат партии Метин Кюлюнк.

«Сегодня, представляя совесть граждан Турецкой Республики, мы подали иск в Международный уголовный суд в Гааге против Гитлера 21-го века, израильского премьер-министра Нетаньяху», — заявил юрист.

По его словам, израильский премьер должен предстать перед судом за учиненный им в секторе Газа геноцид и все преступления против человечности.

Ранее сообщалось, что Биньямин Нетаньяху выступил против решения Штатов и других стран поддержать передачу Палестинской автономии управления сектором Газа. Тель-Авив разошелся с Вашингтоном и арабским миром в вопросе послевоенного решения проблемы Газы.

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      Анастасия Заикина
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