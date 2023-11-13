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12:28, 13 ноября 2023Мир

Израиль отверг призывы США к Палестинской автономии управлять сектором Газа

WSJ: Израиль отверг призывы США к Палестинской автономии управлять сектором Газа
СюжетМинобороны:

Фото: Israel Fuguemann / Globallookpress.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал призывы США и других стран к Палестинской автономии управлять сектором Газа. Тель-Авив расходится с Вашингтоном и арабским миром в вопросе послевоенного решения проблемы Газы. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Политик заявил, что Израиль не хочет, чтобы сектор Газа находился под управлением Палестинской автономии во главе с президентом Махмудом Аббасом, но не предложил альтернативы. По словам Нетаньяху, гражданские власти должны сотрудничать в достижении двух целей. «Одна из них — демилитаризация Газы, а вторая — дерадикализация сектора Газа. И я должен сказать, что Палестинская автономия, к сожалению, потерпела неудачу по обоим пунктам», — подчеркнул он.

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В свою очередь арабские и мусульманские лидеры, собравшиеся 11 ноября в Саудовской Аравии, одобрили в проекте декларации Организацию освобождения Палестины, орган, контролирующий Палестинскую автономию, как «единственного законного представителя палестинского народа».

Советник премьера Израиля по внешней политике Офир Фальк заявил, что Израиль намерен освободить анклав от ХАМАС, чтобы «детей не учили ненавидеть», а верующих в мечетях не призывали к расправе над евреями. Он добавил, что только тогда Газа сможет быть восстановлена.

Некоторые члены правящей в Израиле коалиции также отвергли Палестинскую администрацию, указав, что она не способна контролировать Западный берег и, следовательно, не сможет контролировать сектор Газа. Они обратили внимание, что Палестинская администрация платит палестинцам, которые нападают на израильтян, и до сих пор не осудила нападения 7 октября.

Ранее Минобороны Израиля назвало две задачи в секторе Газа. Израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что Израиль вернет заложников из Газы силой или через соглашение. «Во время этой войны у всего оборонного ведомства есть две задачи: победить палестинское радикальное движение ХАМАС и вернуть заложников», — сказал, он.

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      Виктория Кондратьева
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