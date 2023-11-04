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13:27, 4 ноября 2023Мир

Эрдоган перестал считать Нетаньяху своим собеседником

РИА Новости: Эрдоган заявил, что больше не считает Нетаньяху своим собеседником
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прекратил общение с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает РИА Новости.

«Скажу так: Нетаньяху больше не является для нас собеседником ни в каком смысле. Мы его вычеркнули», — заявил Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Астаны. По словам президента Турции, он потерял общение со своим коллегой из Израиля, однако их страны продолжают диалог.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что в международной дипломатии полностью разорвать связи невозможно, и Турция будет стремиться к установлению окончательного мира в израильско-палестинской проблеме. По словам Эрдогана, глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын поддерживает контакты с израильской стороной, но также общается с Палестиной и ХАМАСом.

«Мы выступаем с инициативами и разрабатываем формулы для этого, и мы будем продолжать это делать. Мы полны решимости сделать все возможное для прекращения кровопролития и установления мира», — подчеркнул турецкий лидер.

В конце сентября стало известно, что Биньямин Нетаньяху и Реджеп Тайип Эрдоган поссорились из-за сравнения холокоста и блокады сектора Газа. Конфликт произошел после выступления президента Турции на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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      Андрей Ставицкий
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