Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:11, 14 ноября 2023Мир

Названа причина подачи в международный суд иска Турцией против Нетаньяху

Политолог Топорнин: иск Турции против Нетаньяху выглядит как политический демарш
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Dana Kopel / Globallookpress.com

Иск Турции против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд (МУС) выглядит как политический демарш, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил перспективы этого разбирательства.

Обвинение в геноциде в секторе Газа, на котором настаивает турецкая сторона, слишком серьезное, поэтому процесс может быть очень длительным, считает политолог.

С учетом того, что такого рода дела крайне долго рассматриваются, и это может растянуться не на один год, то практическое последствие, наверное, незначительное. Сейчас это нужно воспринимать как политический демарш, политическую позицию Турции по отношению к палестино-израильскому конфликту и позиции, которую Турция собирается занимать

Николай Топорниндоцент кафедры европейского права МГИМО

«У нее (Турции — прим. «Ленты.ру») принципиальная позиция поддержки Палестины и сектора Газа. Каких-то осязаемых перспектив в ближайшее время это дело не имеет. Можно предположить, если так будет продвигаться, Израиль просто-напросто скажет, что не будет воспринимать всерьез юрисдикцию суда, и решение не будет иметь юридических последствий для Израиля. Я бы рассматривал этот турецкий демарш как политическую акцию, отражающую позицию Турции по отношению к израиле-палестинскому конфликту», — сказал он.

14 ноября правящая в Турции Партия справедливости и развития подала иск против Нетаньяху в МУС, обвинив его в геноциде в секторе Газа.

Материалы по теме:
«Моего родственника разрезали пополам» Жители Израиля — об атаке ХАМАС, пережитых страданиях и национальном горе
«Моего родственника разрезали пополам»Жители Израиля — об атаке ХАМАС, пережитых страданиях и национальном горе
17 октября 2023
«Я превращу свое тело в бомбу» ХАМАС годами готовило детей-солдат для войны с Израилем. Как и чему учат юных джихадистов?
«Я превращу свое тело в бомбу»ХАМАС годами готовило детей-солдат для войны с Израилем. Как и чему учат юных джихадистов?
24 октября 2023

После начала операции ЦАХАЛ в Газе против боевиков ХАМАС, которые вторглись из анклава на территорию Израиля, отношения Анкары и Тель-Авива обострились. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обвинил еврейское государство в военных преступлениях. Израиль отозвал своих дипломатов из Турции, Анкара ответила тем же.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Сметанина
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам увеличат пенсии в 2024 году. Сколько они будут получать?

      Во Франции заявили о желании НАТО убрать Зеленского

      Невеста богатейшего человека в мире впервые рассказала об их отношениях. Почему после этого над ней стали издеваться?

      США предупредили о последствиях перехвата оружия в Оманском заливе

      Израиль и ХАМАС приблизились к заключению соглашения по заложникам

      Женщина заболела гриппом и лишилась всех конечностей

      Мужчинам с микропенисами подсказали правила поведения с партнершами

      Тренер Макгрегора раскрыл изменившиеся планы бойца по возвращению к поединкам

      ООН осудила военные методы Украины

      Жириновский в 1999 году предрек проблемы США в случае объединения России и Ирана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости