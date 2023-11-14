Названа причина подачи в международный суд иска Турцией против Нетаньяху

Политолог Топорнин: иск Турции против Нетаньяху выглядит как политический демарш

Иск Турции против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд (МУС) выглядит как политический демарш, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил перспективы этого разбирательства.

Обвинение в геноциде в секторе Газа, на котором настаивает турецкая сторона, слишком серьезное, поэтому процесс может быть очень длительным, считает политолог.

С учетом того, что такого рода дела крайне долго рассматриваются, и это может растянуться не на один год, то практическое последствие, наверное, незначительное. Сейчас это нужно воспринимать как политический демарш, политическую позицию Турции по отношению к палестино-израильскому конфликту и позиции, которую Турция собирается занимать Николай Топорнин доцент кафедры европейского права МГИМО

«У нее (Турции — прим. «Ленты.ру») принципиальная позиция поддержки Палестины и сектора Газа. Каких-то осязаемых перспектив в ближайшее время это дело не имеет. Можно предположить, если так будет продвигаться, Израиль просто-напросто скажет, что не будет воспринимать всерьез юрисдикцию суда, и решение не будет иметь юридических последствий для Израиля. Я бы рассматривал этот турецкий демарш как политическую акцию, отражающую позицию Турции по отношению к израиле-палестинскому конфликту», — сказал он.

14 ноября правящая в Турции Партия справедливости и развития подала иск против Нетаньяху в МУС, обвинив его в геноциде в секторе Газа.

После начала операции ЦАХАЛ в Газе против боевиков ХАМАС, которые вторглись из анклава на территорию Израиля, отношения Анкары и Тель-Авива обострились. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обвинил еврейское государство в военных преступлениях. Израиль отозвал своих дипломатов из Турции, Анкара ответила тем же.