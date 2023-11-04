Турция отозвала посла из Израиля для консультаций на фоне событий в секторе Газа

Турция приняла решение отозвать посла Шакира Озкана Торунлара из Израиля для консультаций на фоне событий в секторе Газа. Об этом сообщается в субботу, 4 ноября, на сайте МИД Турции.

«Ввиду разворачивающейся гуманитарной трагедии в Газе, вызванной продолжающимися нападениями Израиля на мирных жителей, а также его отказом от прекращения огня (...), было решено отозвать посла в Тель-Авиве Шакира Озкана Торулунлара в Анкару для консультаций», — говорится в заявлении.

В конце октября стало известно, что министр иностранных дел Израиля Эли Коэн отозвал дипломатов из Турции, чтобы «провести переоценку израильско-турецких отношений» после заявлений турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Перед этим Эрдоган на митинге в поддержку Палестины объявил о намерении Турции объявить Израиль военным преступником. Также глава государства назвал Израиль оккупантом.