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20:18, 14 ноября 2023Мир

В Турции раскрыли подробности иска против Нетаньяху

ТАСС: иск против Нетаньяху находится на рассмотрении в Минюсте Турции

Фото: Ilia Yefimovich / Globallookpress.com

Иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пока не направлен в Международный уголовный суд (МУС), а находится на рассмотрении в Минюсте Турции, рассказал ТАСС один из инициаторов петиции адвокат Бурак Бекироглу.

Ранее правящая в Турции Партия справедливости и развития подала иск против Нетаньяху в МУС, обвинив его в геноциде в секторе Газа.

По словам Бекироглу, заявление было передано в Бюро международного права по борьбе с коррупцией Главной прокуратуры Стамбула. «Сегодня это бюро направило заявление в Главное управление внешних отношений министерства юстиции по [электронной] системе UYAP. Оно в свою очередь направит физическую версию нашей заявки в прокуратуру МУС», — раскрыл подробности собеседник агентства.

Заявление поступит в МУС не позднее следующей недели, уточнил адвокат. Инициаторы иска рассчитывают на начало расследования против израильского премьера, чтобы «замедлить насилие» в Газе.

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