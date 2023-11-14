В Турции раскрыли подробности иска против Нетаньяху

ТАСС: иск против Нетаньяху находится на рассмотрении в Минюсте Турции

Иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пока не направлен в Международный уголовный суд (МУС), а находится на рассмотрении в Минюсте Турции, рассказал ТАСС один из инициаторов петиции адвокат Бурак Бекироглу.

Ранее правящая в Турции Партия справедливости и развития подала иск против Нетаньяху в МУС, обвинив его в геноциде в секторе Газа.

По словам Бекироглу, заявление было передано в Бюро международного права по борьбе с коррупцией Главной прокуратуры Стамбула. «Сегодня это бюро направило заявление в Главное управление внешних отношений министерства юстиции по [электронной] системе UYAP. Оно в свою очередь направит физическую версию нашей заявки в прокуратуру МУС», — раскрыл подробности собеседник агентства.

Заявление поступит в МУС не позднее следующей недели, уточнил адвокат. Инициаторы иска рассчитывают на начало расследования против израильского премьера, чтобы «замедлить насилие» в Газе.

