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19:36, 4 ноября 2023Мир

Израиль отреагировал на отзыв посла Турции из страны

МИД Израиля: отзыв посла из Тель-Авива делает Турцию на шаг ближе к ХАМАС

Фото: Kadir Celep / Unsplash

Отзыв посла Турции из Тель-Авива сделает страну на шаг ближе к поддержке радикального палестинского движения ХАМАС. Так отреагировали на решение Анкары в МИД Израиля, пишет ТАСС.

«Решение турецкого правительства вернуть посла для консультаций, пока Государство Израиль ведет оборонительную войну, навязанную ему террористической организацией, которая хуже ИГ («Исламское государство», запрещенная в РФ организация — прим. «Ленты.ру».), является еще одним шагом турецкого президента к тому, чтобы встать на сторону террористической организации ХАМАС», — завили во внешнеполитическом ведомстве.

4 ноября Турция приняла решение отозвать посла Шакира Озкана Торунлара из Израиля для консультаций на фоне обострения ситуации в секторе Газа.

В конце октября министр иностранных дел Израиля Эли Коэн отозвал дипломатов из Турции, чтобы «провести переоценку израильско-турецких отношений» после заявлений турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

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      Нина Ташевская
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