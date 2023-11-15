Израиль призвали признаться в обладании ядерным оружием

Эрдоган: Нетаньяху обладает ядерным оружием, но конец его власти близок

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обладает ядерным оружием, но конец его власти близок. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.

«Нетаньяху, признай, что у тебя есть атомная бомба. Признай. А она у тебя есть, поэтому ты и угрожаешь ею. Сколько бы ни было у тебя бомб, твой конец [в политике] близок», — констатировал президент Турции.

Ранее правящая в Турции Партия справедливости и развития подала иск против Нетаньяху в МУС, обвинив его в геноциде в секторе Газа. Сообщается, что израильского премьера должны судить за учиненный им геноцид палестинцев и все преступления против человечности.