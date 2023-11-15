Эрдоган захотел добиться изоляции Израиля из-за операции в Газе

Эрдоган: Турция изолирует Израиль из-за операции в секторе Газа

Турция будет добиваться изоляции Израиля из-за операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Об этом заявил президент турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.

Турецкий лидер пообещал, что будет расширять дипломатические контакты и вести диалог как со странами, поддержавшими резолюцию по Ближнему Востоку, так и с теми государствами, которые воздержались при голосовании.

«Мы будем продолжать изолировать Израиль и поддерживать [сектор Газа] всеми видами гуманитарной поддержки. Мы сделаем шаги для того, чтобы их [Израиль] судили в международных судах», — резюмировал он.

Ранее Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обладает ядерным оружием. По его словам, конец его власти близок, даже не смотря на угрозы и намерение использовать атомную бомбу.