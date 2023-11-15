Пентагон оценил возможность F-16 изменить ситуацию на поле боя для ВСУ

Министр ВВС США Кендалл: передача ВСУ F-16 в корне не изменит расстановку сил

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл рассказал, что поставки западными государствами Киеву истребителей F-16 повысит потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ), при этом признав, что самолеты не смогут в корне изменить ситуацию на поле боя, сообщает ТАСС.

«Считаю, что это будет важным приращением к потенциалу [Украины]. Я бы не сказал, что в корне меняющим ситуацию фактором как таковым», — заявил представитель Пентагона.

По его словам, с получением украинскими пилотами F-16 расстановка сил в зоне проведения специальной военной операции (СВО) фундаментальным образом не поменяется.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель рассказал, что не существует никаких конкретных сроков поставки Украине истребителей американского производства F-16. Он уточнил, что затягивание сроков поставки самолетов связано с тем, что обучение летчиков управлению сложными в техническом плане машинами занимает много времени.