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21:06, 15 ноября 2023Из жизни

Ведущая прогноза погоды пожаловалась на фан-клуб собственного зада

Кадр: ВВС

Ведущая прогноза погоды на «Би-би-си» пожаловалась на людей, которые рассматривают ее и ее коллег как сексуальный объект. Об этом сообщает Daily Mail.

Сэм Фрейзер, которая ведет прогноз погоды на телевидении с 2012 года, призналась, что сначала ей льстило повышенное внимание со стороны мужчин. Однако оно быстро стало назойливым. «Я понятия не имела, что уже через две недели после моего первого появления в эфире у моего собственного зада появился отдельный фан-клуб в интернете. А в социальных сетях я появилась в сообществе "Сексуальные крошки Британии"», — рассказала Фрейзер.

Женщина заявила, что шокирована тем, насколько фетишизированной стала ее профессия. Она считает унизительным для ведущих прогноза погоды, что многие зрители мужского пола воспринимают их исключительно как объект сексуального вожделения.

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Фрейзер напомнила, что многие ведущие — профессиональные метеорологи, работавшие в ВВС Великобритании и НАСА. Кроме того, работа на телевидении требует хороших коммуникативных навыков, так как быть специалистом и уметь интересно рассказать о погоде — не одно и то же.

Ранее исследовательница, писательница и бикини-модель Рози Мур, которую называют «самой сексуальной ученой в мире», пожаловалась на неадекватных поклонников-извращенцев. Женщина обвинила издание New York Post в появлении у нее большого количества фанатов, интересующихся только ее внешностью.

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      Никита Савин
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