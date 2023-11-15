Ярчайший космический взрыв ударил по атмосфере Земли

Взрыв от черной дыры нарушил верхние слои атмосферы Земли

Итальянские ученые зафиксировали беспрецедентное нарушение верхних слоев атмосферы Земли из-за ярчайшей вспышки гамма-излучения за все время существования человеческой цивилизации. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Вспышка гамма-лучей, названная BOAT (англ. Brightest Of All Time), была порождена космическим взрывом GRB 221009A на расстоянии около двух миллиардов световых лет от Земли и достигла планеты 9 октября 2022 года. Она длилась всего семь минут, но ее полесвечение было заметно в течение семи часов. Предполагается, что сам взрыв произошел из-за коллапса массивной звезды в черную дыру.

Явление активировало детекторы молний в Индии и приборы, следящие за солнечными вспышками, а также повлияла на длинноволновую радиосвязь в нижней ионосфере — слое атмосферы на высоте от 60 до 350 километров. Кроме того, BOAT ударила по верхней ионосфере на высоте от 350 до 950 километров, где космическое излучение ионизирует нейтральные атомы, образуя свободные электроны и другие ионы.

В новой работе ученые нашли доказательства, что вспышка породила беспрецедентное возмущение электрического поля ионосферы на высоте около 500 километров, вызвав аномально высокую ионизацию даже на освещаемой Солнцем стороне Земли.

Излучение от гамма-всплеска GRB 221009A пришло со стороны созвездия Стрелы, преодолев примерно 1,9 миллиарда световых лет. Сейчас источник располагается на расстоянии 2,4 миллиарда световых лет из-за расширения Вселенной. Ученые предполагают, что если бы он располагался в галактике Млечный Путь, это могло бы уничтожить озоновый слой на Земле и вызвать массовое вымирание. Подобные явления происходят с частотой раз в 10 тысяч лет.