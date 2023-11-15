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06:22, 15 ноября 2023Мир

Французские дипломаты направили Макрону ноту несогласия из-за поддержки Израиля

Le Figaro: дипломаты призвали Макрона к более взвешенной позиции по Израилю
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон . Фото: Luc Nobout / Globallookpress.com

Около десяти французских дипломатов в странах Ближнего Востока и Северной Африки направили президенту Франции Эммануэлю Макрону ноту несогласия из-за поддержки Израиля и призвали его придерживаться более взвешенной позиции Об этом сообщает газета Le Figaro.

Послы передали обращение в МИД и Елисейский дворец. Они заявили, что позиция Парижа в отношении палестино-израильского конфликта неверно истолковывается на Ближнем Востоке и противоречит традиционному подходу, направленному на поиск баланса между враждующими государствами.

В письме говорится о том, что Франция утрачивает влияние и доверие в регионе, Макрону «в довольно дипломатичной форме намекают», что это стало следствием позиции президента.

Три бывших сотрудника французского МИД назвали подобное обращение беспрецедентным шагом. В министерстве иностранных дел и Елисейском дворце отказались комментировать дипломатическую переписку в силу ее конфиденциального характера. Там подчеркнули, именно глава государства и правительство, избранные народом, определяют внешнюю политику.

Ранее Макрон разъяснил главе Израиля Ицхаку Герцогу свою позицию относительно ударов по сектору Газа. Он подчеркнул, что не хотел обвинять страну в намеренном нанесении вреда мирным жителям Газы. Французский президент также заверил Герцога в безоговорочной поддержке права Израиля на самооборону.

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